İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 31 gözaltı

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri, 30 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda, örgütün mahrem yapı içerisinde görev alan, yine örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıklarından dolayı hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hücre evlerine yapılan baskınlarda ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı değerlendirilen toplamda 179 bin dolar, 37 bin 500 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.