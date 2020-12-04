İzmir'de FETÖ/PDY'ye büyük darbe: 66 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö'nün damadı M.B'nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri Gaygubat Evleri olarak adlandırdıkları Hücre Evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerden devam ettikleri tespit edildi.

Türkiye İmamının damadı da gözaltına alınlar arasında

İzmir merkezli ve ülkemizin farklı mahkemelerinden aranması olan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik ekipler tarafından, belirlenen 60 hücre evine yapılan operasyon neticesinde, aralarında FETÖ Terör Örgütü'nün Türkiye İmamı M.Ö'nün damadı M.B nin de bulunduğu, Karşıyaka ve Hatay İl İmamları, TSK ve Emniyet Mahrem İmamları, Eğitim Danışmanları, Büyük Bölge Talebe Mesulleri, Büyük/Küçük Bölgeciler, Mütevelliler, İhraç TSK ve Emniyet Mensuplarının da bulunduğu 66 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca, operasyon kapsamında 16 bin 600 dolar, 90 bin lira, 9 Ata altın ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.