İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de firari 21 kişi JASAT'tan kaçamadı

İzmir’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari, ’Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 16-26 Şubat tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahısları yakalamaya yönelik operasyonlar yürüttü. Ekipler, Güzelbahçe, Bayındır, Bornova, Beydağ, Dikili, Buca, Bergama, Menemen, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişiyi yakaladı.


Yakalanan firariler, çıkarıldıkları adli mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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