İzmir'de fırtına etkili oluyor: Dikili'de tekneler battı

İzmir'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda tekne su alarak battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı. Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi.