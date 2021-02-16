İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de fırtına kabusu geri döndü

İzmir’de etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, kırılan bazı ağaçlar ise park halinde duran araçların üzerine düştü.

İzmir'de etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, kırılan bazı ağaçlar ise park halinde duran araçların üzerine düştü. Fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği kentte vapur seferli geçici süreyle iptal edildi.


İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde sabah saatlerinde itibaren başlayan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar çıktı. Çiğli ilçesinde de kuvvetli fırtına sebebiyle bazı ağlar köklerinden sökülürken, bazı ağaçlar da kırılarak altında park halinde bulunan arabaların üzerine devrildi. Bayraklı ilçesinde park halinde duran 2 aracın üzerine ise kuvvetli fırtınaya dayanamayan duvar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Konak ilçesinde Kordonboyu'nda ise vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte zorluk çekerken, sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Fırtınanın etkisiyle İzmir Körfezinde dalgaların boyu 2 metreyi geçti.



Vapur seferleri iptal edildi


Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZDENİZ'den yapılan açıklamada saat 15.15 itibariyle tüm yolcu gemisi seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildiği açıklandı. Aynı açıklamada araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.