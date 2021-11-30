İzmir'de fırtına nedeniyle tekneler battı

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle Aliağa ilçesinde balıkçı tekneleri battı. Şiddetli lodos nedeniyle sahil bandında 4 tekne zarar görürken 3 tekne alabora oldu.

İzmir'de dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini gösteren fırtına, kentin kuzeyinde de hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Aliağa ilçesi Su İskelesi mevkiinde şiddetli lodos nedeniyle kabaran deniz suları kıyı bandına taşarken, tekne sahipleri de zor anlar yaşadı. Kuvvetli lodos nedeniyle iskelede bulunan 4 tekne zarar görürken 3 tekne de alabora olarak battı.

Kuvvetli fırtınanın akşam saat 22.00 sıralarına kadar tüm kentte devam etmesi bekleniyor.