İzmir'de fobisi olan hastaya yapılan ameliyat tıp literatürüne olgu sunumu olarak girecek

İzmir'de yaşayan Seden Sakallılar'ın yapılan kontrollerinde, böbrek altında ve göğüs boşluğunda 5 santimetre çapında iki farklı tümörün olduğu tespit edildi. Ameliyat fobisi olan hastanın; tek anestezi altında, robot eşliğinde, üroloji, göğüs ve beyin cerrahının gerçekleştirdiği 4 saat süren operasyonla tümörleri alınırken, operasyon, tıp literatürüne olgu sunumu olarak kazandırılacak.

Adet düzensizlikleri şikayetiyle gittiği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının MR istemesi üzerine, 38 yaşındaki Seden Sakallılar'ın böbrek komşuluğunda ve göğüs boşluğunda tümör olduğu tesadüfen ortaya çıktı. Doktorlar, semptomatik olmadığı için herhangi bir ağrıya neden olmayan; ancak zamanla büyüyeceği tespit edilen tümörlerin mutlaka alınması gerektiğini ifade ederken, Seden Sakallılar'ın ameliyat fobisini yenmesi ise kolay olmadı.

Robotik cerrahi denilince ikna oldu

Öncesinde hiçbir operasyon geçirmeyen Seden Sakallılar, ameliyat için verilen günü beklerken oldukça endişeliydi. Vücudunda açık yara istemeyen, ameliyat olmaktan korkan Sakallılar, bu korkusu nedeniyle ameliyat olmaktan da vazgeçti. Hastaneyi arayarak ameliyatı iptal etmek isteyen Seden Sakalıllar, ailesinin ve doktorlarının araya girmesi, ameliyatın robotik cerrahi ile kapalı olarak gerçekleştirileceği, vücudunda sadece birkaç küçük kesi olacağı, 2 gün sonra taburcu edileceği söylenmesi üzerine ikna oldu ve ameliyat masasına yattı.

Tek anestezi iki ameliyat

Hastanın göğüs boşluğundaki ve böbrek altındaki kitlelerin tesadüfen bulunduğunu ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak, "Kitleler sürekli büyüme eğilimi içerisindeydi. Bu nedenle alınmaları gerekiyordu. Operasyon günü hastaya anestezi verilmesinin ardından da vinci cerrahi robot eşliğinde önce sol böbrek komşuluğundaki kitleyi aldık. Sonrasında, omurlara yakın olan göğüs boşluğundaki tümör, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Samancılar ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu tarafından alındı. Her iki kitle de aynı seansta alınmış oldu" diye konuştu.

Literatüre girecek

Operasyonun açık olarak yapılması durumunda sadece böbrek altındaki tümör için en az 10 santimetrelik bir kesi açılması gerekeceğini ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Samancılar, "Hasta ilk ameliyattan sonra taburcu olacak, göğüs boşluğundaki tümör ise farklı bir gün farklı bir operasyonla alınabilecekti. Çok daha zor bir ameliyat olacaktı. Ameliyattan sadece iki gün sonra hastamızı yürür vaziyette taburcu ettik. Literatüre baktığımızda benzer ameliyatların çok fazla olmadığını, oldukça nadir olduğunu görüyoruz. Bu operasyona dahil olan ben ve diğer hekimlerimiz tarafından olgu sunumu olarak literatüre kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.