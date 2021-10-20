İzmir'de gece kulübünde 'kadın çıkarma çatışması' kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, gece kulübünde çalışan bir kadını dışarı çıkarmak isteyen kişiler ile çalışanlar arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. 7 kişinin gözaltına alındığı, 3 kişinin tutuklandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 12 Ekim gecesi 00.15 sıralarında, Karabağlar ilçesi yeşillik Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübüne iki arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gelen Bilal T.(28), mekanda çalışan A.K. (24) isimli kadını dışarı çıkarmak istedi. Bilal T.'nin bu isteği, iş yeri müdürü Mustafa Y. (48) ve A.K. tarafından olumsuz yanıtlanınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal T., yanındaki arkadaşından aldığı ileri sürülen tabancayla gece kulübünde rastgele ateş açtı. Yaşanan olayda mekanın müdürü Mustafa Y. yaralanırken, bu sırada üst katta duran ve silah seslerini duyan işletme sahibi Seyfettin A.'nın (44) aşağı inmesiyle çatışma çıktı. Çatışma esnasında Bilal T. gece kulübünün dışına kaçarken, silahlı çatışma burada da devam etti. Daha sonra durum polis ve sağlık ekiplerine ihbar edilirken, aralarında Bilal T., Seyfettin A. ve Mustafa Y.'nin bulunduğu 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin ardından polis, olayla ilgili, yaralı 3 kişinin de dahil olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Çatışma anı kamerada

Öte yandan meydana gelen çatışma, gece kulübünün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Mustafa Y. ile kapının önünde bir süre konuşan Bilal T.'nin içeri girip rastgele ateş etmesi ve sonradan aşağı inen gece kulübü sahibi Seyfettin A.'nın da yere ateş ettiği anlar görüldü. Ayrıca olayların dışarı taştığı bölümdeki görüntülerde ise şüphelilerin havaya ateş ettikleri, mermisi biten Bilal T.'nin, Mustafa Y.'ye tabancasını fırlattığı anlar yer aldı.

Susma hakkını kullandı

Gece kulübündeki çatışmayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Bilal T.'nin, polis ve savcılıktaki ifadelerinde, susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşletmenin sahibi Seyfettin A. ise ifadesinde ilk önce Bilal T.'nin ateş ettiğini söyleyerek, "Mekanımda müdür olarak çalışan Mustafa Y.'nin vurulmuş olduğunu gördüm. Bilal T.'yi sakinleştirmeye çalıştım ama 4-5 el ateş etti. Ben de kendimi korumak amacıyla rastgele ateş ederek karşılık verdim" diyerek serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

A.K.'yi zorla götürmelerini engellemek istedim

Meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Y. de dışarı çıkarılmak istenen gece kulübü çalışanı A.K.'yi korumaya çalıştığını söyledi. Mustafa Y.'nin ifadesinde, "A.K., 'Abi beni kurtar' dedi. Ben de onu içeri çektim. Bunun üzerine Bilal T., ayağıma iki el ateş etti. Barın oraya gittiğimde de tehdit ediyordu. Ortağım aşağı inince Bilal T.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak ona da defalarca ateş etti. Olay dışarı taşınca kasadan tabancamı aldım ve havaya ateş açtım. Sonrasında da bize ateş ettiler. A.K.'yi zorla götürmelerini engellemek istedim ve ayağımdan vuruldum" dediği öğrenildi.

"Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı"

Çalıştığı gece kulübünden dışarı çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen kadın A.K.'nin ise ifadesinde, "Bilal T. ve iki arkadaşı, çok alkollüydü. Bilal T., onunla gideceğimi söyledi. 'Bu mümkün değil' diye, karşılık verdim. Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı. Yanındaki arkadaşlarından birinden silah istedi. Bu sırada patronlarımız beni içeriye aldı. Sonra silah seslerini duydum ve herkes kaçışmaya başladı" dediği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Mustafa Y., Bilal T. ve Seyfettin A. ile olaya karışan çalışanlardan Yaşar Ş. adliyeye sevk edildi. Mustafa Y., Bilal T. ve Seyfettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Yaşar Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.