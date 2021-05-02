İzmir'de gece saatlerinde ‘tam kapanma' denetimi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince ‘tam kapanma' denetimleri gerçekleştirildi. 1 saat süren denetimlerde sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal eden 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası kesilirken, eş zamanlı olarak 3 ilçede daha denetimler yapıldığı öğrenildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük ‘tam kapanma' sürecinde yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de polis ekiplerince denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan Menderes Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaklaşık 1 saat süren denetimler gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 43 araç ve 12 motosiklet durdurulurken, toplamda 110 kişinin kontrolleri gerçekleştirildi. Genel korona virüs denetimlerinin yanı sıra, çalışma izin belgesi (muafiyet) bulunmayan veya muafiyet saatleri dışında tam kapanma kurallarına riayet etmeyen 17 vatandaşa 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde de polis ekiplerince eş zamanlı ‘tam kapanma' denetimlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.