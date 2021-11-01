İzmir'de geleneksel rahvan at yarışları yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla geleneksel rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden toplamda 164 rahvan atı 9 farklı kategoride yarıştı.

1950 yılından bu yana düzenlenen yarışların geçtiğimiz yıl korona virüsü nedeniyle düzenlenemediğini belirten Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, yarışların bu yıl 36. kez Cumhuriyet Koşusu adı altında gerçekleştirildiğini ifade etti.