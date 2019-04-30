İzmir'de gerçek sınav provası

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na kısa bir süre kala öğrenciler, 11 Mayıs Cumartesi ve 12 Mayıs Pazar tarihlerinde "Gerçek Mekân Gerçek Sınav" adı verilen deneme sınavında kendilerini test etme şansı yakalayacak.

İzmir Sınav Eğitim Kurumları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi'nde, "Gerçek Mekân Gerçek Sınav" adı verilen deneme sınavı gerçekleştirecek. Düzenleyecek sınav provasına; İzmir Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi, Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Buca, Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir kurs merkezlerinde kayıtlı 4 bine yakın öğrenci katılacak. ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavında uyguladığı tüm kuralların geçerli olacağı sınavda, öğrenciler birinci gün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci gün de Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) kendilerini deneme imkânı bulacak. Sınav, aynı YKS gibi saat 10.15'te başlayacak ve öğrenciler saat 10.00'dan sonra sınava girecekleri binaya alınmayacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşamalarını ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemlerin alındığı sınavda; cep telefonu, saat, çanta ve elektronik araç gereçlerin girişine izin verilmeyecek. Kimliği ve sınava giriş belgesi olmayan öğrenciler de sınava alınmayacak. Önceden duyurulan kurallar nedeniyle öğrenciler kendilerini üniversite sınavına girmiş gibi hissedecek.

İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, uygulamanın üniversiteye giriş sınavı öncesinde iyi bir prova olacağını söyledi. 'Gerçek Mekân Gerçek Sınav' uygulamasının kendileri için bir gelenek olduğunu, üç yıldır İzmir'de bu sınavı uyguladıklarını belirten Sümer, "Bu sınavda öğrencilerimiz gerçek sınav provası yapıyor. Bu sınava girerek kaygıları ve zamanı nasıl yöneteceklerine dair fikir sahibi oluyorlar. Oluşabilecek aksaklıkları da görme şansı yakalıyor. Sınav anındaki zayıf noktaları yaşayarak görüyorlar. Öğrenci bu sınavda geç kalmamayı öğreniyor. Sınava cep telefonu ve saat getirmemesi gerektiğini anlıyor ve buna benzer tüm deneyimleri gerçek sınava kısa bir süre kala yaşıyor. Aynı zamanda eğitim kurumumuzun hazırladığı ÖSYM soruları ayarındaki yeni nesil TYT ve AYT sınavları ile puan olarak hangi konumda olduğunu öğrenmiş oluyor. Daha önce yaptığımız bu sınavlardan sonra öğrencilerimizden olumlu dönüşler aldık. Aileler de çok mutlu oldu. Eğitim merkezlerimizdeki tüm öğrencilerimizi bu sınavda görmek istiyoruz” diye konuştu.