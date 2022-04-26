İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri büyük oranda kontrol altına aldı.


Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi 7401 sokakta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında, dumanları gören iş yeri çalışanları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Olay yerine tedbiren sağlık ekipleri de sevk edilirken, yangında herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle tesiste maddi hasar meydana geldi.


İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

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