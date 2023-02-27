İzmir'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saat sonra kontrol altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, 2 saatlik müdahalenin ardından alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde dumanları gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlerden çıkan dumanlar yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden de görüldü. Çevredeki diğer sanayi işletmelerine sıçrama tehlikesi bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yangınla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

1 işçi düşerek yaralandı

Öte yandan meydana gelen yangında, alevleri görüp panik yapan 1 işçinin düşerek yaralandığı öğrenildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen işçinin tedbir maksatlı hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

"Aliağa'dan bile dumanlar görüldü"

Fabrikadaki yangınla ilgili açıklama yapan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, "Şu anda yangın söndürülmek üzere. Maalesef koşarken bir çalışan düşmüş ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Büyük maddi hasar var. Yangının neden çıktığıyla ilgili bir bilgi yok. Aliağa'dan bile dumanlar görüldü. Biz de dumanları görünce buraya geldik" diye konuştu.

Yaklaşık 20 milyon lira civarında maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.