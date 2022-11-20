İzmir'de gevrek ve boyozun yeni fiyatı 5 lira

İzmir'de 4 liradan satılan gevrek, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'ndan alınan yeni kararla 5 liraya çıktı. Yeni fiyat tarifesinin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın talebi üzerine toplanan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'nda değerlendirilen zam talebi kabul edildi. Talebin değerlendirilmesiyle alınan karar sonucu 4 liradan satılan gevrek, yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu. Gevrekle birlikte boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 liraya yükselirken, kumru fiyatı ise 15 liraya çıktı.

Vatandaşlar normal karşıladı

İzmir'de pazartesi gününden itibaren gevrek ve boyoz fiyatının 5 liraya yükselmesini değerlendirilen vatandaşlar ise alınan zam kararının normal olduğunu söyledi. Vatandaşlardan Fatih Özkadir, "Tüm maliyetler arttı. İşçi maliyetleri arttı, kira ve diğer maliyetler de arttı. Bu durumda simidin de fiyatının artması gayet normal. Ama alım gücünün az olması da üzücü" derken, Galip Öz ise, "Zam yapılmazsa sıkıntı var demektir. Gevrekçiye de bu işin imalatını yapan arkadaşlara da bir şey diyemeyiz. Dünyada bir kriz var; ister istemez kabullendik artık" sözlerine yer verdi.