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İzmir'de gezi teknesi alev topuna döndü, 3 tekneyi daha yaktı

İzmir’in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne alev topuna dönerken teknelerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne alev topuna dönerken teknelerde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre olay, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tur teknesi adeta alev topuna dönerken daha sonra yangın yanından bulunan 3 tekneye daha sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hemen alev topuna dönen teknelere müdahale etti.


Teknelerdeki yangın kontrol altına alınırken 4 tekne kullanılamaz hale geldi.

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