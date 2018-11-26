İzmir'de Giresun Tanıtım Günleri sona erdi

Giresun Valiliği'nin himayelerinde Tüm Giresun Kültür ve Turizm Derneği (TÜKAD) öncülüğünde ve EKS Organizasyon tarafından İzmir'de düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri sona erdi.

İzmir Karşıyaka'da renkli görüntülerin yaşandığı tanıtım günlerinde Giresun'un yöresel yemekleri, fındığı, el sanatları gibi değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri tanıtıldı.

Giresun Tanıtım Günleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜKAD Başkanı Mehmet Uzun, tanıtım günlerinin amacına ulaştığını söyledi.

Uzun yaptığı açıklamada, “Böyle etkinliklerin yapılması, organize edilmesi, binlerce insanı bir araya getirmek kolay bir iş değildir. Ancak bizler Giresun tanıtım gönüllüleri olarak İzmirliler'i, Egelileri ve bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmeyi başardık. Hemşehrilerimiz kendi doğup büyüdükleri memleketlerinin özlemini giderirken, Egeliler ise Karadeniz, Giresun kültürünü yakından görmüş ve biraz olsun tanıma imkanı bulmuştur. Temennimiz bu coşku ve katılımı gördükten sonra İzmir'de 2. Tanıtım Günlerini gerçekleştirmektir. Bizlere bu organizasyonda destek olan Giresun Valimize, bizleri burada ağırlayan İzmir Valimize, Karşıyaka Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Giresun Tanıtım Günleri'nin başarıyla gerçekleşmesini sağlayan ESK Organizasyon Yöneticisi Çağlar Kahyaoğlu ise “Yeşil Giresun temasıyla Ege'de Karadeniz, Giresun özlemi çekenlere, Türkiye'nin dört bir tarafından İzmir'de yaşayanlara Giresun'u her yönüyle tanıtmaya çalıştık. Giresun ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantlarıyla amacına ulaştı. Burada Giresun yöresel ürünleri, mahalli sanatçılarıyla tam bir Giresun rüzgarı esti” ifadelerine yer verdi.

Giresun Tanıtım Günlerine katılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti Karadeniz'e Giresun'a gitmiş kadar olduk sözleriyle ifade ettiler.

Giresun Tanıtım Günleri'ne katılan vatandaşlar ilçe ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantlarını ziyaret etmenin yanı sıra Fatma Şentürk'ün sunumuyla sahne alan yerel sanatçıların kemençe eşliğinde horonlarla coştular.