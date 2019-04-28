İzmir'de Giritlileri buluşturan gece

yılını üyeleriyle birlikte eğlence dolu bir gece ile kutladı.

İzmir Girit Mübadilleri Derneği üyeleri Ege Bölgesi Sanayi Odası Lokalinde bir araya gelerek, dernek kuruluşunun 7. yılını unutulmaz bir gece ile kutladı. Etkinlikte konuşan İzmir Girit Mübadilleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bung, “Amacımız Girit kültürünü duymamış dostlarımız ve kardeşlerimize kültürümüzü onlara duyurabilmek. Yaşam tarzımız, müziklerimiz, yemeklerimizle ve kaynaşma gecelerimizde bir araya gelip her şeyimizi paylaşmak. Ayrıca yardım kuruluşlarına ve huzur evlerine maddi ve manevi yardımda bulunuyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.

Mübadele anıtı

İzmir'in merkezi bir noktasında dernek binası edinmek istediklerini belirten Bung, “İzmir'in önemli bir yerinde mübadele anıtı yapmak bizim hayalimizdir. Bu konuda belediyemizden de söz aldık. Mübadele anıtımızı bu sene hayata geçireceğiz. İzmir'de üç tane Girit derneği var. Tek bir çatı altında toplanarak güçlü bir federasyon kurmak bir diğer amacımız” dedi.