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İzmir'de göçmen hareketliliği başladı

Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından sakinliğin hakim olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde göçmen hareketliliği başladı.

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından sakinliğin hakim olduğu İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen hareketliliği başladı. Farklı illerden gelen göçmenler, Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor.


Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından göçmenler Edirne'ye akın ederken, Yunanistan'ın Sakız Adası'nın hemen karşısında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesinde ise sakinlik hakimdi. Edirne'de yaşanan yoğunluk üzerine göçmenler rotalarını İzmir'e çevirdi. Göçmenler Çeşme kent merkezinde yoğunluk oluştururken, geçişlerin en fazla olduğu noktalarda hareketlilik gözlendi. Bazı kişiler mültecilere kumanya dağıtırken, yoğunluğun diğer ilçelerde de önümüzdeki saatler artabileceği öğrenildi.


Yunanistan'a geçmeye hazırlanan İranlı bir göçmen, “Ben İranlıyım, Azeri Türküyüm. 4 senedir Türkiye'deyim, 2016'dan beri. Başka ülkeler İranlı olduğum için kabul etmedi, Türkiye'de çok iyi baktılar bize. Biz İran'dan gitmek istemiyorduk ama İran'da ekonomi çok kötü ve o yüzden gitmek zorunda kaldık. Kendi vatandaşlarına sahip çıkmıyor. Para yok, iş yok, aile zor durumda, çalışmam gerekiyor. Spor ile ilgili hayallerim var, o hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ağabeyime teşekkür ediyorum. Erdoğan abim, Erdoğan babam inşallah sesimi duyarsın. Helal olsun size” dedi.

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