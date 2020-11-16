İzmir'de gözaltına alınan 5 DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

İzmir'in 4 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım sabahı, Konak, Çiğli, Tire ve Torbalı ilçelerinde DEAŞ üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda kitap, dergi ve pompalı tüfek ele geçirildi. DAEŞ üyesi şüphelilerin daha önce Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde bulunduğu ileri sürülürken, gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.