İzmir'de gümrük kaçağı 27 ton ürün ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son 3 ay içerisinde 27 ton gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde birçok adrese operasyon düzenledi. Son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 milyon 310 bin 266 adet doldurulmuş sigara, 5 milyon 766 bin 200 adet boş makaron, 23 bin 332 adet sigara kağıdı ve filtre, 6 bin 503 adet elektronik nargile cihazı(puff), 6 bin 241 adet puro, 5 bin 505 paket gümrük kaçağı sigara, bin 700 paket nargile ürünü (pipo, kıyılmış tütün vs.), 325 bin 707 adet cinsel içerikli ürün (ilaç, macun, jel, sprey, macun, kapsül), 19 bin 575 litre sahte etil alkol ve 5 bin 69 şişe sahte içki olmak üzere, toplam 27 ton gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında işlem gerçekleştirilirken, ele geçirilen ürünler imha edildi.