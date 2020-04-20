İzmir'de günde 10 binden fazla korona virüsü testi yapılabilecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), İzmir'de kurduğu 3 merkezle günde 10 binden fazla korona virüsü testi yapılabilmesine imkan sağladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu faaliyetlerle güven verdi. Bir hafta gibi kısa bir süre içinde İzmir'de üç farklı merkez kurarak e-nabız sisteminde sonuç verebilecek hale gelen TÜSEB, pek çok kesimden destek gördü. Sağlık Bakanlığının en üst Ar-Ge kuruluşu da olan TÜSEB, kanser, biyoteknoloji, yapay zeka ve aşı ulusal enstitülerini içeriyor. Başkanlığını Sistem Biyolojisi ve İlaç Geliştirme Uzmanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun yürüttüğü kurumun Genel Sekreterliğini ise Genetik ve Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türkez yürütüyor. Merkezi Ankara'da bulunan TÜSEB, İstanbul'da da faaliyet gösteriyor.

İzmir'de bir günde 10 binden fazla test yapılabilecek

Öte yandan TÜSEB, bu hafta içerisinde İzmir'de Covid-19 salgını ile mücadelede edecek üç yeni tanı merkezi kurdu. Bu merkezlerden ilki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kuruldu ve günde 3 bin test kapasitesinde hizmet vermeye başladı. Merkezlerden ikincisi merkez ise günde 2 bin 500 testin yapılabildiği Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde yer alıyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde bünyesinde kurulan bir diğer merkez ise günde 5 bin test yapılabilmesine imkan veriyor. İzmir'de sadece bu üç merkezde günlük 10 binden fazla testin yapılması mümkün hale geldi. Bu merkezlerde ilgili kurumların personellerine ilave olarak TÜSEB tarafından görevlendirilen 40 moleküler biyolog da, testlerin kısa sürede sonuçlandırılarak İzmir halkına ulaştırılmasını sağlıyor.