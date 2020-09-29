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İzmir'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.


Olay, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan özel bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan şahsın hayatından endişe duyan site görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından çağırılan çilingir marifeti ile ikamete girildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Tokmak'ın (50) yaşamını yitirdiği belirlendi.


Öte yandan, Tokmak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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