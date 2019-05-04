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İzmir'de hadis yarışmasına yoğun katılım

İzmir’de, Kur’an’a Hizmet Derneği ve Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle; İngilizce, Arapça ve Türkçe kategorilerinde olmak üzere toplamda üç ayrı kategoride Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi.

İzmir'de, Kur'an'a Hizmet Derneği ve Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle; İngilizce, Arapça ve Türkçe kategorilerinde olmak üzere toplamda üç ayrı kategoride Hadis-i Şerif yarışması düzenlendi.


İzmir'de düzenlenen Hadis-i Şerif ezberleme yarışması ilgi gördü. Programa, Kur'an'a Hizmet Derneği ve Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı. Yarışma, İngilizce, Arapça ve Türkçe kategorilerinde olmak üzere toplamda üç ayrı kategoride yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim'de okundu. Araştırmacı-yazar Abdullah Peköz'ün "Sünnetin Delilleri" isimli konferansının da yer aldığı etkinlik, hadisleri ezberleyerek dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.


Yarışma programına; AK parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir Milletvekili Özcan Purcu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, Okul Müdürü Ayşe Hale Sarıçam, Vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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