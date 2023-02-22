İzmir'de hafif ticari araç dereye uçtu, 2 kişi hafif yaralandı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araç, sürücünsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi, Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (33) idaresindeki 35 KD 4360 plakalı hafif ticari araç, Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir bariyerleri aşarak Doğançay Deresi'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 metre yükseklikten dereye uçan araç içerisindeki sürücü D.K. ve eşi L.K.'yi (32) itfaiye ekipleri çıkarttı. Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan çift, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen çiftin, alkollü oldukları öne sürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.