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İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp

İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.


Olay, akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkiinde meydana geldi. Dereden geçmeye çalışan içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


3 kişi kendi imkanları ile kurtuldu


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu kayıp 2 kişi için ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir netice alınamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu. Araç olay yerinden 800 metre uzaklıkta bulunurken, sabah saatlerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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