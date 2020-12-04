İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 21.00 itibari ile başladı. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 ile tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kalırken, hafta sonu için ilan edilen kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İzmir'deki sessizlik drone ile görüntülendi

Saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte oluşan sessizlik drone ile havadan görüntülendi. Şehrin simgesi olan ve en kalabalık alanlarından biri olan Konak Meydanı'ndaki sessizlik, drone kamerasına yansıdı.

Öte yandan, belediye otobüslerinin ve tramvayların içerisinin boş olması dikkat çekerken, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların kısıtlama kurallarına eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla kentin birçok noktasında sıkı denetimler gerçekleştiriyor.