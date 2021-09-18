İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de hakim kazada hayatını kaybetti: Kaza anları kamerada

İzmir’in Menemen ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu gişelerinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu gişelerinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 01.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Yanıkköy Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu (51) idaresindeki 35 AFJ 965 plakalı araç, seyir halindeyken gişenin duvarına çarptı. Kazayı gören gişe görevlileri ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Eyüpoğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.


Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Kaza anı kamerada


Öte yandan meydana gelen feci kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde Cem Reşit Eyüpoğlu'nun kullandığı otomobilin gişelere doğru gitmesi, gişelerin yanında bulunan duvara çarparak savrulduğu anlar yer aldı.


Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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