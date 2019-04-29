İzmir'de "Halk Taşıt" dönemi başladı

00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanmasını sağlayan "Halk Taşıt" uygulaması devreye girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni dönemin ilk günü olması nedeniyle saat 05.30'ta otobüs şoförleriyle bir araya gelerek, hayırlı olmasını diledi.

İzmir'de kent içi toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı. Sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu ulaşım araçları artık yolcularını yüzde 50 indirimli yeni tarifeden taşıyor. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olan uygulamayı ilk kullanan ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Saat 05.30'da ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz'deki merkezine giden Başkan Soyer, sefere çıkmak için hazırlanan şoförlerle kahvaltıda buluştu. Soyer'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek ile bürokratlar eşlik etti.

"Sizler büyükşehir belediyesini temsil ediyorsunuz"

Halk Taşıt uygulamasının tüm İzmirlilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Soyer, "İzmir'in kahrını çeken, her sokağına, caddesine giren, kentin nabzını anket şirketlerinden bile çok daha iyi tutan siz şoförlerimizle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. İşiniz zor biliyorum; ma aklınızdan çıkarmayın ki, sizler aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesini temsil ediyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kazasız, belâsız görevler diliyorum" diye konuştu.

Başkan Soyer, şoförlerle yaptığı kahvaltının ardından günün ilk seferine çıkan otobüse binerek "Halk Taşıt" uygulamasını başlattı. 818 hat numaralı otobüsle Şirinyer İZBAN İstasyonu'na kadar giden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolcularla selamlaşarak sohbet etti. Daha sonra İZBAN'a binerek Alsancak'a, buradan da tramvayla Konak'a kadar seyahat eden Başkan Soyer'i karşılarında gören İzmirliler şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren çok sayıda İzmirli, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Tarifeler yarı yarıya indi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı "Halk Taşıt" uygulaması ile sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu ulaşım araçları yolcularını yüzde 50 indirimli tarifeden taşıyor. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olan uygulama, "Artı Para" ve "Gittiğin Kadar Öde" gibi sistemleri de kapsıyor. "90 Dakika Aktarma Sistemi" de geçerliliğini koruyor. İndirim uygulanan saatlerde standart tarife kapsamında 3 TL olan tam biniş ücreti 1,50 TL, öğrenci ve 60 Yaş Kartı sahiplerinin 1,80 TL'den yararlandığı indirimli tarife 0,90 TL olarak uygulanıyor. Öğretmenler ise 2,50 TL yerine indirimli saatlerde 1,25 TL ödüyor. Proje ekonomik açıdan dar gelirli kesimlerin ve öğrencilerin bütçesine katkıda bulunmanın yanı sıra, toplu ulaşımın kullanılmasını özendirmek açısından da büyük önem taşıyor.