İzmir'de halkı galeyana getirip terör propagandası yapan zanlılara gözaltı

İzmir'de sokak eylemlerinde halkı, güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak ve terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, sokak eylemlerinde rol alarak kalabalığı güvenlik güçlerine karşı galeyana getirerek saldırı yaptıracak şahıslar ve sosyal medyada terör örgütlerini ve örgüt mensuplarını övücü propaganda yapan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda terör propagandası yapan 6 zanlı tespit edildi. Şahısların tespitinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama ve arama kararıyla İzmir ve Urla ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermi, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi tarafından devam ettiği öğrenildi.