İzmir'de Hanka Paldum rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 15'inci kez organize edilen Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'nin açılış konseri büyük bir coşkuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Bosna Hersek Halk Müziği'nin ünlü sanatçısı Hanka Paldum şarkılarını barış ve kardeşlik için söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı “Balkanlılar Halk Dansları Festivali” bu yıl bu 15'inci kez Balkan ülkeleriyle kültür ve kardeşlik köprüsü kurdu. Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreniyle başlayan ve gün boyu devam eden festivalin ilk günü, akşam Gündoğdu Meydanı'nda geleneksel Boşnak Halk Müziği sevdalinkanın yaşayan en büyük kadın sanatçısı Hanka Paldum'un açılış konseriyle devam etti. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği açılış konserinde Hanka Paldum, sevilen şarkılarını kardeşlik için söyledi. Coşku dolu gecede konsere gelen vatandaşlar ve festival katılımcıları, Balkan şarkılarına halaylarla, danslarla eşlik etti.