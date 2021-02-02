İzmir'de hasar tespit çalışmaları başladı

Başkan Tunç Soyer, "Belediyemizin 444 40 35 numaralı telefonuna başvuracak mağdur hemşehrilerimiz nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek. Ekiplerimiz gece boyunca görev başında ve nöbette olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi nedeniyle tam kadro sahada çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir, sel felaketinde evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarına da başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Belediyemizin 444 40 35 numaralı telefonuna başvuracak mağdur hemşehrilerimiz nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek. Ekiplerimiz gece boyunca görev başında ve nöbette olacak” şeklinde konuştu.

"Bu gerçekten inanılmaz, büyük bir felaket"

İzmir'in son 100 yıl içinde en büyük sel felaketlerinden birini yaşadığını vurgulayan Soyer, “Bunun en büyük üçüncü sel felaketi olduğunu söyleyebiliriz. 1930'da yaşanan selden sonra 1995'te, altı saatte 100 kilogram civarında yağış alan ve 61 kişinin hayatın mal olan bir felaket daha yaşanmıştı. Bu da üçüncü büyük yağış felaketi. İzmir son 24 saatlik zaman dilimi içinde 126 kilogram yağış aldı. Bir ayda ortalama 100-102 kilogram yağış alan kentimiz için bu çok büyük bir miktar demek. Bu miktarın ne kadar büyük olduğunu anlamak için yıllık ortalama ile de karşılaştırabiliriz. Bir yıl içinde İzmir ortalama 717 kilogram yağış alıyor. İzmir, bir yıllık yağışın yüzde 18'ini bir günde almış oldu. Bu gerçekten inanılmaz, büyük bir felaket” dedi.

“Yanlarında olacağız”

Sel felaketi nedeniyle İzmir'in bütün derelerinin taştığını söyleyen Soyer, bin 61 konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını belirtti. Sel mağduru tüm vatandaşların yanında olacaklarını vurgulayan Soyer, “Selden etkilenen yurttaşlarımızın zararlarını gidermek için her türlü çalışmayı yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına başladık. İzmirliler 444 40 35 numaralı telefon üzerinden başvuru yapılabilir. Eşya veya nakdi yardımla mutlaka zararlarını gidereceğiz. Bütün İzmir'e geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Ana arterler trafiğe açıldı

Gece boyu süren aşırı yağışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, hayatı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun çabaların ardından büyükşehir belediyesi ekipleri, kentin ana arterlerini trafiğe açtı. İZSU, Fen İşleri ve itfaiye ekipleri kent içi trafik akışı için büyük önem taşıyan Altınyol ve Anadolu Caddesi'ne müdahale etti. Turan İstasyonu civarındaki su baskını nedeniyle Anadolu Caddesi'nde kesintiye uğrayan trafik, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.

Konak ve Yenişehir alt geçitlerindeki sular ise pompayla çekildi. Poligon Deresi'nin taşması nedeniyle suyla dolan Mithatpaşa Caddesi'nde de tahliye çalışmaları yürütüldü. Ekiplerin çabaları sonucunda ana arterlerin yanı sıra bazı caddeler de trafiğe açıldı.