İzmir'de hasarlı binalardan tahliyeler devam ediyor

İzmir'deki depremin ardından evlerinde hasar olan vatandaşların tahliyesi polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük yarayı alan İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar gören onlarca binadaki tahliye işlemleri devam ediyor. Ağır hasarlı veya orta hasarlı binalardaki vatandaşlar polis ve jandarma eşliğinde evlerindeki değerli eşya ve acil ihtiyaçlarını belirlenen kısa süre içinde tek tek alırken, az hasarlı binalardaki birçok vatandaş da eşyalarını evlerinden yan kendi imkanlarıyla ya da taşıma firmaları aracılığıyla çıkarıp başka yerlere taşınmaya devam ediyor.