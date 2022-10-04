İzmir'de hastanelere dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde iki ayrı hastaneden çeşitli cihazlar ve bilgisayar ile otomobil çalan, hırsızlık suçlarından da çok sayıda kaydı olan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 19 Temmuz günü Özel Buca Tıp Merkezi'nden Elektrokardiyografi (EKG) cihazı, oksijen tüpü, çok sayıda ilaç ve sağlık malzemelerini, 1 Ekim tarihinde 35 NR 937 plakalı otomobili, 2 Ekim tarihinde de Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinden 4 bilgisayar, 1 yazıcı ve çeşitli elektronik cihazlar çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarını O.Ü. adlı bir kişinin gerçekleştiğini tespit etti.

Kıskıvrak yakalandı

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, bugün saat 12.15 sıralarında O.Ü.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen O.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.