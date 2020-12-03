İzmir'de hava kirliliğine karşı sıkı denetim

İzmir'de kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sistemiyle kömür kullanan apartmanlarda denetimler sıklaştırılırken, sattığı kömür standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya ise Çevre Kanunu kapsamında 91 bin TL'lik idari para cezası kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında artan hava kirliliğini önlemek amacıyla kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetlemeye başladı. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın ocak ile kasım ayları arasında 377 kömür satış yerinde 548 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 328 apartmandaki denetim sayısı ise 650'yi buldu. Satış izin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 91 bin TL'lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.

Ekip sayısı artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı Hava Kirliliği Denetim Ekibi Şefi Birgül Kelat, hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt ve yakma sistemlerinin tekniğine uygun olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti. Apartmanlarda kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılmasını sağlamak için çalıştıklarına dikkat çeken Kelat, “Kömür kullanan apartmanlarda baca-kazan temizliklerinin ve bakımlarının düzenli yapılması konusu ile yakma saatleri ile ilgili bilgilendirme ve kontroller yapıyoruz. Kömür satış yerlerinde ise kentimizde satışa sunulan kömürlerden numune alarak kalite kontrolünü sağlıyoruz. Kış sezonunda yoğun olmakla birlikte artan ekip sayımızla denetimlerimiz yıl boyunca aralıksız sürüyor” dedi.

Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı, yakma sistemlerinin tekniğine uygun yakılması, bakım ve temizliklerinin düzenli yapılması önem taşıyor. Denetim ekipleri, vatandaşlar ve apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırmalarını isterken, vatandaşlar kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılıyor.