İzmir'de hayvanseverler derneğine kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir derneğe yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Kavaklıdere Doğa ve Hayvancılığı Sevenler Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenmiş adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiyi yakaladı. Operasyonda masaların üzerinde tombala kartları ile pulları da bulan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen şahıslara idari işlemin yanı sıra hıfzıssıhha kanunu gereği sosyal mesafeye uymamak ve maske takmadıklar için 3 bin 150 lira yaptırım uyguladı.

Öte yandan operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alınan 5 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.