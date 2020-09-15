İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı

İzmir’de helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.


İzmir'de Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Kınık, Torbalı, Bergama ve Foça ilçeleri ile Manisa'nın Soma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.


Helikopter destekli operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesiyle haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi.


Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.