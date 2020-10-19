İzmir'de helikopterli trafik denetimi

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafiğin yoğun olduğu İzmir-Kuşadası yolu, Ahmetbeyli-Özdere-Gümüldür yolu ve Menderes-İzmir yolu güzergahlarında helikopterle denetim gerçekleştirdi. Uygulamada havadan tespit edilen 110 araç durdurulurken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoğunluk yaşanan saatlerde sık sık denetim yapacağı öğrenildi.