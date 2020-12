İzmir'de her çocuk adına bir fidan

Ş. her çalışanının çocuğu adına Tahtalı Barajı Havzasında 60 dönüm araziye 2 bin 500 fidan dikti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentteki ormanları geliştirmek için başlattığı İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikme uygulamasına, belediye bünyesindeki şirketler de katıldı. İzdoğa A.Ş. her çalışanının çocuğu adına Tahtalı Barajı Havzasında 60 dönüm araziye hünnap, meşe, hayıt ve mavi servi türlerinden oluşan 2 bin 500 fidan dikti. Her bir fidanın yanındaki tabelaya da çocukların isimleri yazıldı.

İzsu Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda İzdoğa A.Ş. tarafından başlatılan uygulamayla hem çocuğun doğa sevgisinin pekiştirilmesi hem de kentteki kamu kuruluşları ve özel şirketlere örnek olunması amaçlanıyor.

Tahtalı Barajı Havzasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağını hem erozyondan hem de kirlilikten koruyarak ekonomik ömrünü uzatıyor.