İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs jandarmadan kaçamadı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki ayrı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şahıslar tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Asayiş timleri, Menderes ilçesinde iki ayrı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden A.K.'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma da dahil olmak üzere 6 ayrı suç kaydı; E.İ.'nin ise hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve yağma dahil 13 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak İzmir 4 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.