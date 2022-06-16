İzmir'de horoz dövüşü yaptıran 46 şüpheliye işlem

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boş arazide horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, suçüstü yakalanan 46 kişi hakkında işlem başlattı. Dövüştürülen horozlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, 11 Haziran tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 46 kişi horoz dövüşü yaptırdığı esnada suçüstü yakalandı. Horoz dövüşü yaptıran 46 kişiye "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten" toplam 60 bin 904 TL idari para cezası uygulanırken, M.D. adlı bir kişiye ise "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkân Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Horozlar koruma altına alındı

Öte yandan operasyonda 46 kişinin dövüştürdüğü horozlar, jandarma ekipleri tarafından teslim edildiği İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. M.D.'nin ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.