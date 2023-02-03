İzmir'de hortum paniği

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aynı anda 8 hortum görüldü. Paniğe neden olan hortumlar şans eseri karaya vurmadı.

İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi. Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı.

Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı.