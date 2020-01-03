İzmir'de hurda araçlar artık otoparka çekiliyor

İzmir'de, güvenlik riski, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, terk edilmiş halde bulunan hurda araçlar için hurda araç otoparkı kurulurken, Menemen'deki otoparkın kent genelindeki hurda sorununa çözüm getirmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan hurda sorununa kalıcı çözüm bularak Menemen ilçesinin Kasımpaşa Mahallesi'nde hurda araç otoparkı kurdu. Seyrekköy Caddesi'nde 18 bin 349 metrekarelik alan üzerindeki otoparkın, 880 araç kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kontrolündeki sokaklarda terk edilen hurda araçlar çekilmeye başlandı. Güvenlik riski, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, terk edilmiş hurda araçların depolanacağı tesiste, güvenlik kameraları ve güvenlik görevlilerininde yer aldığı öğrenildi.

Hurda araçlar, 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla da Balçova ilçesinde de kaldırılmaya başlandı. Balçova Belediyesi ekiplerince gerekli işlemler yapıldıktan sonra cadde, sokak, boş arsa ve özel mülklere bırakılan, sahipleri tarafından kaldırılmayan ya da sahiplerine ulaşılamayan hurda araçlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Balçova Belediyesinin zabıta ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekiplerinin ortak çalışmasıyla Menemen'deki hurda araç depolama alanına çekiliyor.

Öte yandan hurda araçlar, 11 merkez ilçede kaldırıldıktan sonra uygulamanın İzmir'in diğer ilçelerinde de sürdürülmesi planlanıyor. Hurda araç otoparkındaki araçların altı ay sonra Maliye Bakanlığına devredileceği, boşaltılan otopark alanına yeni araçlar çekilmeye başlanacağı bildirildi.