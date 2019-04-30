İzmir'de hurda deposunda patlama: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir hurda deposunda meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.

Kaza, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi Bakırçay sanayi bölgesindeki hurda ve metal depolama işi yapılan bir firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir kesme makasının basınç ölçümlerini yapmak üzere başka bir firmadan görevlendirilen Mehmet Hatipoğlu (37) isimli işçi, basınç ölçümü yaptığı esnada meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. Göğüs kısmına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.