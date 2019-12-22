?zmir'de hurda y?kl? t?r yoldan ??kt?: 1 ?l?

?zmir’in Alia?a il?esinde hurda y?kl? t?r?n yoldan ??kmas? sonucu meydana gelen kazada 1 ki?i hayat?n? kaybetti.
?zmir'in Alia?a il?esinde hurda y?kl? t?r?n yoldan ??kmas? sonucu meydana gelen kazada 1 ki?i hayat?n? kaybetti.
Kaza, ??len saatlerinde Alia?a il?esine ba?l? ?akmakl? Mahallesi Nemrut Limanlar b?lgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Limanlar istikametinden demir ?elik fabrikas? istikametine seyreden Seyfettin ?z? (44) idaresinde 35 KA 5653 plakal? hurda y?kl? t?r, liman yolu ?zerinde s?r?c?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ??karak yakla??k 8-9 metrelik ?arampole u?tu. ?evredekilerin haber vermesi ?zerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sa?l?k ekipleri, s?k??t??? ara?tan itfaiye ekiplerince ??kar?lan s?r?c? ?z?'n?n hayat?n? kaybetti?ini belirledi.
Olayla ilgili soru?turma ba?latt?.