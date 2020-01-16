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İzmir'de huzur operasyonu: Aranan 20 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranması olan 20 kişiyi yakaladı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 502 personel, 155 tim-unsur ve 5 narkotik köpek timinden oluşan ekiplerle eş zamanlı huzur operasyonu yaptı. Yapılan uygulamada, 6 bin 782 kişiye sorgulama yapıldı, 117 araca cezai işlem uygulandı, 21 araç trafikten men edildi, 919 iş yeri kontrol edildi.


Uygulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 20 şüpheli yakalanırken, 11 kişiye para cezası kesildi.


Öte yandan kontrollerde, 17 litre kaçak içki ele geçirildi.

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