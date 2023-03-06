İzmir'de huzur uygulamasında 37 aranan şahıs yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması'nda 5 bin 89 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 37 şüpheli yakalandı. Öte yandan, trafik kurallarına uymayan 93 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, enel asayişin ve kamu düzeninin korunması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması maksadıyla 3 ve 4 Mart tarihlerinde 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Menemen ve Torbalı ilçelerinde 247 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, 5 bin 89 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik de denetlendi

Öte yandan, uygulama çerçevesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 528 araç denetlenirken, kurallara uymadığı belirlenen 93 araç sürücüsüne toplam 230 bin 533 lira idari para cezası uygulandı; 46 araç ise trafikten men edildi.