İzmir'de ‘İdris Baba'ya büyük ilgi

Ekranların fenomen dizisi Çukur'daki ‘İdris Baba' rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Ercan Kesal, ‘Zamanın İzinde' adlı kitabının imza günü için İzmir Optimum AVM'de sevenleriyle bir araya geldi.

Ekranların fenomen dizisi Çukur'daki 'İdris Baba' rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal, İzmir Optimum AVM ve Kitapsan iş birliğiyle düzenlenen imza gününde sevenleriyle buluştu. Kesal'a büyük ilgi gösteren hayranları, hem kitaplarını imzalattı hem de ünlü oyuncuyla bol bol fotoğraf çektirdi. Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'daki rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ercan Kesal'ın ‘Zamanın İzinde' adındaki kitabı, geçmişin izleri ile geleceğin düşleri arasında mekik dokuyan bir çalışma olarak kendinden söz ettiriyor. Enis Rıza'nın seçtiği ve Türkiye açısından uzun bir yüzyıldan parçalar yansıtan fotoğrafları, Ercan Kesal'ın kendi hayatından esinlenerek yazdığı metinlerle tamamladığı kitap, toplumsal tarihimizin yüz yılını içeren geniş bir parantez açıyor.

“İzmir yuvam”

İzmir'den ‘yuvam' diye söz eden Kesal, "Ben İzmirli sayılırım çünkü Ege Üniversitesinde tıp bölümünü bitirdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Çok yoğun olmama rağmen davet İzmir'den gelince bir çaresini bulup geliyorum. İzmir benim yuvam” ifadelerini kullandı.

Kitap hakkında da bilgi veren Ercan Kesal, “Metin Erksan çok özel bir insan. Onunla ilgili çok fazla kitap yok. Kendisi de hayattayken sinemaya dair çok fazla kitap yazmadı. Onun bir başlangıcı olmasını ümit ediyorum” dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca fenomen dizinin 21 Ocak'ta yeniden başlayacağının da müjdesini verdi.