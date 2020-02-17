İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de iki aile arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde husumetli iki aile arasında pompalı tüfeklerle çatışma çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde husumetli iki aile arasında pompalı tüfeklerle çatışma çıktı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6315/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de aralarında husumet olan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan iki aile arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce her iki taraftan birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Meydana gelen çatışmada saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Olaya tanık olan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahısları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Çatışma anı kameraya yansıdı


Öte yandan meydana gelen çatışma anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki aile arasındaki kavga ve pompalı tüfeklerin patladığı anlar görüldü.



Polis gece boyunca nöbet tutacak


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı çatışma ile ilgili her iki aileden de 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca çatışmanın meydana geldiği mahalleye çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece bekçileriyle beraber mahallede güvenlik önlemi alacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.