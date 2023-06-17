İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de iki ayrı noktada hortum paniği

İzmir’de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü.

İzmir'de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü.


Kentte sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, denizde de etkisini gösteriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında hortum meydana geldiği gözlendi.


Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumların, karaya yaklaşmadan yok olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.