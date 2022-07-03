İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de iki ayrı noktada yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında yangın çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışma başlattı.


İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında öğlen saatlerinde yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanlarda çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Birgi'deki yangın için 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz, Seferihisar'daki yangın için de 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Seferihisar'daki çalışmaların iyiye gittiği belirtildi.

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